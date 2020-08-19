Lakers, Black Mamba formasıyla parkeye çıkacak

Los Angeles Lakers, NBA'in Lockervision web sitesine göre "Kobe Bryant Günü" olarak da bilinen 24 Ağustos'ta "Black Mamba" formalarını giymeye hazırlanıyor.

Lakers, 24 Ağustos'ta Batı Konferansı birinci tur serisinin 4. maçında, Portland Trail Blazers ile oynayacak. Başlangıçta, Lakers'ın ikinci tura çıkması halinde "Black Mamba" formalarını giyeceği bildirilmişti.

Tasarım, takımın mor ve altın rengi süslemeler ve yılan derisi baskısıyla, siyah bir arka plana sahip.

"BLACK MAMBA" FORMALARI 24 AĞUSTOS'TA SATIŞTA

24 Ağustos, aynı zamanda Nike'nin yeni "Black Mamba" formasını piyasaya sürdüğü tarihe de denk geliyor. Lakers, ölümünden iki yıl önce, 26 Ocak 2018'de Bryant ile birlikte tasarlanan ve Kobe'den ilham alan "City Edition" forması giymişti.

Bryant'ın eşi Vanessa, Instagram'da formaların fotoğraflarını yayınladı. İçlerinden birinde, merhum kızları Gianna'nın 2 numaralı beyaz yaması da bulunuyordu.



