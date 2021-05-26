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    Lakers seride eşitliği yakaladı

    NBA’e dün gece oynanan 3 karşılaşma ile devam edildi. Yıldız oyuncuların çekişmeli mücadelelerine tanık olduğumuz geceye damga vuran isimler Davis, Doncic ve Durant oldu.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2021 - 11:51
    • Güncelleme : 26.05.2021 - 12:11
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    Lakers seride eşitliği yakaladı

    Dünya basketbolunun zirvesi Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Play-off maçları nefes kesiyor. Dün gece Play-off ikinci tur maçları oynandı. Batı Konferansı mücadelesinde son şampiyon Lakers, 11 yıl sonra Play-off oynayan Phoenix’i deplasmanda mağlup etti.

    LOS ANGELES LAKERS HATA YAPMADI

    Phoenix Suns evinde Los Angeles Lakers’ı ağırladı. Talking Stick Resort Arena’da gerçekleşen mücadelede Lakers adına gecenin oyuncusu Anthony Davis oldu.

    Davis karşılaşmayı 34 sayı, 10 ribaund ve 7 asistle tamamlarken, Lebron James 23 sayı ve 9 asistle skora katkıda bulundu. Ev sahibi ekipte ise Devin Booker 31 sayıyla oynayıp mağlubiyete engel olamadı.

    Lakers seride eşitliği yakaladı #1

    NETS HATA YAPMADI, SERİDE DURUM 2-0

    Evinde Boston Celtics’i ağırlayan Brooklyn Nets, rakibine seride durumu eşitleme fırsatı tanımadı. Nets’in süperstarı Kevin Durant, maça ağırlığına koyan isim oldu.

    Brooklyn’de Durant 26 sayı, 8 ribaund, 5 asist ve 4 blokla oynadı. Joe Harris bulduğu 25 sayıyla galibiyette etkin rol oynarken, Nets adına 6 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı. Boston’da ise Marcus Smart 19 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

    Lakers seride eşitliği yakaladı #2

    LUKA DONCIC, CLIPPERS’I DEVİRDİ

    Gecenin bir diğer maçın Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers’a konuk oldu. Staples Center’da gerçekleşen mücadelede Sloven basketbolcu Doncic, ön plana çıktı.

    Dallas’ta Luka Doncic, 39 sayı, 7 ribaund, 7 asist,1 blokla maçı tamamladı ve takımına önderlik eden isim oldu. Tim Hardaway Jr. 28 sayı ve 5 asist ile mücadele etti.

    Ev sahibi Clippers’ta ise Kawhi Leonard 41 sayı, 6 ribaund ve 4 asistle mücadele etti fakat bu istatistikler galibiyet için yeterli olmadı.

    Lakers seride eşitliği yakaladı #3

    GECENİN SONUÇLARI:

    Brooklyn Nets - Boston Celtics: 130 - 108

    Phoenix Suns - Los Angeles Lakers: 102 - 109

    Los Angeles Clippers - Dallas Mavericks: 121 - 127

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