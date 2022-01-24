Lakers'ı deviren Miami liderliği devraldı

Miami Heat, konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 113-107'lik skorla geçerek Doğu Konferansı'nda liderlik koltuğunu Brooklyn Nets'ten devraldı.

Bu sezon 30'uncu kez kazanan Heat'te Duncan Robinson 25 sayıyla takımın en skorer oyuncusu olurken, Jimmy Butler ise 20 sayı, 12 asist ve 10 ribauntla "triple-double" yaptı.

Milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven'in süre almadığı maçta, Caleb Martin 15 sayı, Bam Adebayo ise 14 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistlik performans gösterdi.

LEBRON’DAN 33 SAYI

Sezonun 24'üncü mağlubiyetini yaşayan Lakers'ta LeBron James 33 sayı ve 11 ribaunt, Russell Westbrook 24 sayı, 9'ar ribaunt ve asist, Avery Bradley 15 sayı üretti.