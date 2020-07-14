Lauvergne'in yeni rotası Zalgiris

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'ndan ayrılan pota altı oyuncusu Joffrey Lauvergne'in yeni adresi Zalgiris oldu.

Yeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe'de bir ayrılık daha gerçekleşmiş, 28 yaşındaki pota altı oyuncusu Joffrey Lauvergne takımdan ayrılmıştı.

Fransız pivot oyuncusunun yeni takımının Zalgiris olduğu açıklandı. Litvanya ekibi, Lauvergne'le 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

FAZLA FORMA ŞANSI BULAMAMIŞTI

Fenerbahçe'ye geldiği günden itibaren sakatlıklarla buluşan ve pek fazla forma giyemeyen Lauvergne, EuroLeague'de geçtiğimiz sezon 6.3 sayı, 2.7 ribaund ve 13 dakika ortalamalarıyla oynadı.

4 ve 5 numara pozisyonlarında oynayabilen Fransız oyuncu Türkiye Ligi'nde ise 10.5 sayı, 6.7 ribaund, 2 asist ve 22 dakika ortalamalı bir performans sergiledi.