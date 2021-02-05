LeBron: Bu sene All-Star maçı için enerjim de heyecanım da yok

LeBron: Bu sene All-Star maçı için enerjim de heyecanım da yok

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, "All-Star'a seçilirsem fiziksel olarak orada olurum, ama zihinsel olarak olmayacağım" dedi.

LeBron James, NBA'in KOVID-19 salgını sırasında bir All-Star Maçı düzenleme planlarını eleştirerek, bunun oyuncular için "surata inen bir tokat" gibi olduğunu belirtti.

James, Lakers'ın Denver Nuggets'a karşı geçtiğimiz gece 114-93 skorla kazandığı maçın ardından, dün gece şunları söyledi:

"FİZİKSEL OLARAK ORADA OLURUM"

"Bu yıl bir All-Star Maçı için ne enerjim ne de heyecanım var. Bu gelişmeden hiç memnun değilim. Seçilirsem fiziksel olarak orada olurum, ama zihinsel olarak olmayacağım."

2021 All-Star Maçı daha önce iptal edilmişti, fakat geçtiğimiz gün, NBA'in 7 Mart'ta Atlanta'da etkinliğe ev sahipliği yapmak için Oyuncular Sendikası ile bir anlaşmaya vardığını bildirmişti.

"SURATA İNEN BİR TOKAT GİBİ"

James, Lakers oyuncularının, lig tarihindeki en kısa ölü sezonlardan birinin ardından ihtiyaç duydukları mola sürelerini beklemiş olduklarını açıkladı:

"71 günlük kısa bir ölü sezondan çıkmıştık ve ardından sezona girdiğimizde All-Star maçı yapmayacağımız söylenmişti. Biz de kısa bir mola verecektik. Şimdi bize bir All-Star maçı yapılacak diyorlar. Bu surata inen bir tokat gibi oldu. Hala pandemiyle uğraşıyoruz ve tüm ligi her yere açık bir şehre toplayacağız."