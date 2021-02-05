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    LeBron: Bu sene All-Star maçı için enerjim de heyecanım da yok

    Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, "All-Star'a seçilirsem fiziksel olarak orada olurum, ama zihinsel olarak olmayacağım" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 05.02.2021 - 12:59
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    LeBron: Bu sene All-Star maçı için enerjim de heyecanım da yok

    LeBron James, NBA'in KOVID-19 salgını sırasında bir All-Star Maçı düzenleme planlarını eleştirerek, bunun oyuncular için "surata inen bir tokat" gibi olduğunu belirtti.

    James, Lakers'ın Denver Nuggets'a karşı geçtiğimiz gece 114-93 skorla kazandığı maçın ardından, dün gece şunları söyledi:

    "FİZİKSEL OLARAK ORADA OLURUM"

    "Bu yıl bir All-Star Maçı için ne enerjim ne de heyecanım var. Bu gelişmeden hiç memnun değilim. Seçilirsem fiziksel olarak orada olurum, ama zihinsel olarak olmayacağım."

    2021 All-Star Maçı daha önce iptal edilmişti, fakat geçtiğimiz gün, NBA'in 7 Mart'ta Atlanta'da etkinliğe ev sahipliği yapmak için Oyuncular Sendikası ile bir anlaşmaya vardığını bildirmişti.

    LeBron: Bu sene All-Star maçı için enerjim de heyecanım da yok #1

    "SURATA İNEN BİR TOKAT GİBİ"

    James, Lakers oyuncularının, lig tarihindeki en kısa ölü sezonlardan birinin ardından ihtiyaç duydukları mola sürelerini beklemiş olduklarını açıkladı:

    "71 günlük kısa bir ölü sezondan çıkmıştık ve ardından sezona girdiğimizde All-Star maçı yapmayacağımız söylenmişti. Biz de kısa bir mola verecektik. Şimdi bize bir All-Star maçı yapılacak diyorlar. Bu surata inen bir tokat gibi oldu. Hala pandemiyle uğraşıyoruz ve tüm ligi her yere açık bir şehre toplayacağız."

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