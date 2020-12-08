LeBron, 'Hak ettiğim saygıyı istiyorum' ifadesini açığa kavuşturdu

Los Angeles Lakers'ın yıldız isimlerinden LeBron James, önceki günlerde yaptığı "Hak ettiğim saygıyı talep ediyorum" sözlerine açıklık getirdi.

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, bu yıl Lakers ile şampiyonluğu kazandıktan sonra neden "hak ettiği saygıyı" talep ettiğini açıkladı.

Önceki sezon Lakers ile kazandığı dördüncü şampiyonluğun ardından LeBron, insanların ismine hak ettiği saygıyı gösterme zamanının geldiğini söylemiş ve bu ifadesi oldukça dikkat çekmişti.

LeBron; Allie Clifton, Richard Jefferson ve Channing Frye tarafından sunulan Road Trippin' podcastinin son bölümünde, bu ifadeyi neden kullandığını açıkladı.





KONUYA AÇIKLIK GETİRDİ

James, bu ifadeyi kendisini itibarsızlaştıran tüm kişilere karşı söylediğini belirtti:

"Bu ligde halen başardığım onca şeyden sonra, benden şüphe duyanlar var. Bunları duyuyorum ve görüyorum da. Karşımda bu salakla (Richard Jefferson'u işaret ediyor) her bir paylaşım yaptığımda bunu görebiliyorum ve buna bayılıyorum. Seni de çok seviyorum.

Basketbol dünyasından insanlar da bunu yapıyorlar ve televizyonda ve yazar olarak, gerçekten sadece kulak dolgunluğuyla içerik üretenler var. Ve bunlara gerçekten inananlar da var. Burada bu kişilerin, bu oyun için sahip olduğum dürtüyü gözden düşürmeye çalışanların isimlerini, hak etmedikleri için vermeyeceğim.

Bu bahsettiğim kişiler, tüm bu oyuncular hakkında 'Onunla aynı dürtüye sahip değil' ya da 'Başarsa bile o diğer adamlarla aynı zihniyete sahip değil' falan diyorlar ve hala bir şeyler başarmaya devam ettiğimi görüyorlar. Lakin ben emekli olduktan sonra bile bu tarz kişiler olacak."

