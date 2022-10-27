LeBron James, 19 sezon sonra bir ilki yaşadı

Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, çaylak sezonun ardından ilk kez bir sezona 4 yenilgiyle başladı. Yıldız basketbolcu, 2003-2004 sezonuna Cleveland Cavaliers ile 5 yenilgiyle başlamıştı.

NBA'de Los Angeles Lakers'ın galibiyet hasreti sürüyor. Son olarak deplasmanda Denver Nuggets'a 110-99 mağlup olan Los Angeles Lakers, 2022-2023 sezonundaki dördüncü maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Lakers, sezonun açılış maçında son şampiyon Golden State Warriors'a mağlup olurken sonrasında Los Angeles Clippers ve Portland Trail Blazers'a mağlup olmuştu.

19 sezonun ardından ilk dört maçını kazanamadı

Denver Nuggets mağlubiyetiyle birlikte Lakers, üst üste dördüncü yenilgisini alırken ESPN verilerine göre LeBron James'in oynadığı bir takım, 2003-04 sezonun ardından ilk kez bir sezonun ilk dört maçında galibiyet alamadı.

"Gelecek için endişelenmiyorum"

Nuggets maçının ardından açıklamalarda bulunan LeBron James, "Top kayıplarında yeteri kadar agresif değildim. Genel olarak da öyle. Ancak bunu toparlayabilirim. Daha iyi olacağım ve kariyerim bunu birçok kez yaptım. Gelecek için endişelenmiyorum." ifadelerini kullandı.

Lakers'ın rakibi Timberwolves olacak

Sezonun 5. maçında Lakers, cumartesi sabaha karşı Minnesota Timberwolves'a konuk olacak.