LeBron James, basketbol kariyerine devam edeceğini açıkladı

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Los Angeles Lakers'ın geçen sezon Batı Konferansı final serisini Denver Nuggets'a karşı 4-0 kaybetmesinin ardından basketbola devam etme konusunu detaylıca düşüneceğini belirten LeBron James, kararını verdi.

Geçen sezon Kareem Abdul-Jabbar'ı geçerek Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihinin en skorer oyuncusu konumuna gelmesi nedeniyle ESPY Ödülleri'nde "En İyi Rekor Kıran Performans" ödülünü kazanan LeBron James, kürsüde yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

Kaç sayı daha attığımı ya da sahada neler yapıp yapamadığımı önemsemiyorum. Benim için asıl soru şu: Bu oyunu kendimi kandırmadan oynayabilir miyim? Sahada her şeyimi veremediğim gün, işimin biteceği gündür. Şanslısınız ki o gün, bugün değil.