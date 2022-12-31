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    LeBron James, doğum gününde 47 sayı attı

    NBA ekiplerinden Los Angeles Lakers, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 130-121 yendi. 38. yaşını kutlayan yıldız basketbolcu LeBron James, bu maçta gösterdiği performansla yıldızlaştı.
    • 31.12.2022 - 11:24
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    LeBron James, doğum gününde 47 sayı attı

    Amerikan Basketbol Ligi NBA'e 9 mücadeleyle devam edildi. Los Angeles Lakers, LeBron'un 38. yaş gününde Atlanta Hawks deplasmanından galibiyetle döndü.

    47 sayı, 10 ribaunt ve 9 asist ile "double double" yapan yıldız basketbolcu, bu sezon en skorer olduğu maçı yaşadı.

    38 yaşından sonra 45 sayı barajını geçen 4. isim

    James, 38 yaşından sonra 45 sayı barajını geçen 4. basketbolcu olarak NBA tarihine geçti. Bunu daha önce Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar ve Jamal Crawford başarmıştı.

    LeBron James, doğum gününde 47 sayı attı #1

    Westbrook ve Bryant "double double" yaptı

    6 oyuncunun çift haneli sayı ürettiği Lakers'ta Russell Westbrook 14 sayı, 11 asist, 8 ribaunt, Thomas Bryant ise 19 sayı, 17 ribaunt ile "double double" yaptı.

    Atlanta Hawks'ın en skorer ismi ise Trae Young oldu. Young, 29 sayı ve 8 asist ile oynadı.

    LeBron James, doğum gününde 47 sayı attı #2

    NBA'de gecenin sonuçları:

    Orlando Magic-Washington Wizards: 100-119

    Atlanta Hawks-Los Angeles Lakers: 121-130

    Toronto Raptors-Phoenix Suns: 113-104

    Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves: 123-114

    Chicago Bulls-Detroit Pistons: 132-118

    New Orleans Pelicans-Philadelphia 76ers: 127-116

    Denver Nuggets-Miami Heat: 124-119

    Golden State Warriors-Portland Trail Blazers: 118-112

    Sacramento Kings-Utah Jazz: 126-125

    LeBron James, doğum gününde 47 sayı attı #3

    LeBron James, doğum gününde 47 sayı attı #4


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