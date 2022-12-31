LeBron James, doğum gününde 47 sayı attı

NBA ekiplerinden Los Angeles Lakers, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 130-121 yendi. 38. yaşını kutlayan yıldız basketbolcu LeBron James, bu maçta gösterdiği performansla yıldızlaştı.

Amerikan Basketbol Ligi NBA'e 9 mücadeleyle devam edildi. Los Angeles Lakers, LeBron'un 38. yaş gününde Atlanta Hawks deplasmanından galibiyetle döndü.

47 sayı, 10 ribaunt ve 9 asist ile "double double" yapan yıldız basketbolcu, bu sezon en skorer olduğu maçı yaşadı.

38 yaşından sonra 45 sayı barajını geçen 4. isim

James, 38 yaşından sonra 45 sayı barajını geçen 4. basketbolcu olarak NBA tarihine geçti. Bunu daha önce Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar ve Jamal Crawford başarmıştı.

Westbrook ve Bryant "double double" yaptı

6 oyuncunun çift haneli sayı ürettiği Lakers'ta Russell Westbrook 14 sayı, 11 asist, 8 ribaunt, Thomas Bryant ise 19 sayı, 17 ribaunt ile "double double" yaptı.

Atlanta Hawks'ın en skorer ismi ise Trae Young oldu. Young, 29 sayı ve 8 asist ile oynadı.

NBA'de gecenin sonuçları:

Orlando Magic-Washington Wizards: 100-119

Atlanta Hawks-Los Angeles Lakers: 121-130

Toronto Raptors-Phoenix Suns: 113-104

Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves: 123-114

Chicago Bulls-Detroit Pistons: 132-118

New Orleans Pelicans-Philadelphia 76ers: 127-116

Denver Nuggets-Miami Heat: 124-119

Golden State Warriors-Portland Trail Blazers: 118-112

Sacramento Kings-Utah Jazz: 126-125