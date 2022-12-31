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- LeBron James, doğum gününde 47 sayı attı
LeBron James, doğum gününde 47 sayı attı
- 31.12.2022 - 11:24
Amerikan Basketbol Ligi NBA'e 9 mücadeleyle devam edildi. Los Angeles Lakers, LeBron'un 38. yaş gününde Atlanta Hawks deplasmanından galibiyetle döndü.
47 sayı, 10 ribaunt ve 9 asist ile "double double" yapan yıldız basketbolcu, bu sezon en skorer olduğu maçı yaşadı.
38 yaşından sonra 45 sayı barajını geçen 4. isim
James, 38 yaşından sonra 45 sayı barajını geçen 4. basketbolcu olarak NBA tarihine geçti. Bunu daha önce Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar ve Jamal Crawford başarmıştı.
Westbrook ve Bryant "double double" yaptı
6 oyuncunun çift haneli sayı ürettiği Lakers'ta Russell Westbrook 14 sayı, 11 asist, 8 ribaunt, Thomas Bryant ise 19 sayı, 17 ribaunt ile "double double" yaptı.
Atlanta Hawks'ın en skorer ismi ise Trae Young oldu. Young, 29 sayı ve 8 asist ile oynadı.
NBA'de gecenin sonuçları:
Orlando Magic-Washington Wizards: 100-119
Atlanta Hawks-Los Angeles Lakers: 121-130
Toronto Raptors-Phoenix Suns: 113-104
Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves: 123-114
Chicago Bulls-Detroit Pistons: 132-118
New Orleans Pelicans-Philadelphia 76ers: 127-116
Denver Nuggets-Miami Heat: 124-119
Golden State Warriors-Portland Trail Blazers: 118-112
Sacramento Kings-Utah Jazz: 126-125