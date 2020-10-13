LeBron James: Michael Jordan'ı ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz

LeBron James: Michael Jordan'ı ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz

23 numaralı formayı giymesinin nedeninin Jordan olduğu belirten LeBron James, "İlk Jordan'larımı (ayakkabı) aldığımda, kendimi en kral kişi olarak görürdüm" diyerek ona duyduğu hayranlıktan bahsetti.

Basketbol dünyasının yıllardır çözülemeyen meselesi "LeBron mu Jordan mı?" tartışmaları bu günlerde yeniden alev aldı.

Miami Heat'i yenerek şampiyonluğunu ilan eden Los Angeles Lakers'ta süperstar LeBron James, efsane oyuncu Michael Jordan'a olan 'sevgisinden' söz etti ve G.O.A.T. (Tarihin en iyisi) tartışmalarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Jordan yüzünden 23 numaralı formayı giydiğini belirten LeBron, efsane isme duyduğu hayranlığı açıkça dile getirdi.

"JORDAN YÜZÜNDEN 23 NUMARALI FORMAYI GİYİYORUM"

ESPN'den Rachel Nichols'a konuşan LeBron James, "Bunu sorgulamak, merak etmek veya tartışmak benim işim değil. Benim oyunu belli bir oynama şeklim var. Önderlik ettiğim bir yol var. Adamlarımı ve kendimi harekete geçirmek için belli bir yolum var. Biz bunlara berber dükkanı tartışmaları diyoruz. Michael Jordan'ı ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Michael Jordan yüzünden 23 numarayı giyiyorum. İlk Jordan'larımı (ayakkabılar) aldığımda, kendimi en kral kişi olarak görürdüm. Yani, sizler münazaraları yapın. Aranızda çözersiniz." ifadelerini kullandı.