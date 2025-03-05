LeBron James, NBA’de 50 bin sayı barajını geçen ilk isim oldu

İHA

NBA'de normal sezon 9 müsabakayla devam etti. Los Angeles Lakers, evinde karşılaştığı New Orleans Pelicans'ı 136-115 mağlup ederek, üst üste 7, toplamda da 39. galibiyetini elde etti ve Batı Konferansı'nda 2. sıraya yükseldi.

LEBRON TARİHE GEÇTİ

Lakers'ın yıldız basketbolcusu LeBron James, Pelicans karşısında 34 sayı, 8 ribaund ve 6 asistlik performans sergileyerek galibiyette önemli rol oynadı.

LeBron, NBA tarihinde normal sezon ve play-off müsabakaları dahil olmak üzere 50 bin sayı barajını geçen ilk basketbolcu olarak da tarihe geçti.

DONCIC YILDIZLAŞTI

Lakers'ta ayrıca Luka Doncic 30 sayı, 15 asist ve 8 ribaund ile yıldızlaşırken, Jaxson Hayes ise 19 sayı, 10 ribaund ile double-double yaptı.

Bu sezonki 45. mağlubiyetini alan Pelicans’ta da Zion Williamson’ın 37 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Trey Murphy 19 sayı, 5 asist maçı tamamlarken, Jordan Hawkins ise 17 sayılık katkı sağladı.

ALPEREN'İN 25 SAYISI GALİBİYETE YETMEDİ

Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün forma giydiği Houston Rockets, deplasmanda mücadele ettiği Indiana Pacers'a 115-102'lik skorla yenildi.

Ligdeki 25. yenilgisini alan Houston'da Alperen Şengün, 35 dakika kaldığı parkede 25 sayı, 9 ribaund ve 7 asistle ile oynasa da galibiyet için yeterli olmadı.

Ligdeki 35. galibiyetini elde eden Indiana'da ise Tyrese Haliburton 28 sayı, 15 asist ve 3 ribaund, Pascal Siakam da 18 sayı, 2 ribaund, 2 asistle müsabakayı tamamladı.

SONUÇLAR

Indiana Pacers: 115 - Houston Rockets: 102

Orlando Magic: 113 - Toronto Raptors: 114

Atlanta Hawks: 121 - Milwaukee Bucks: 127

New York Knicks: 102 - Golden State Warriors: 114

Chicago Bulls: 117 - Cleveland Cavaliers: 139

Minnesota Timberwolves: 126 - Philadelphia 76ers: 112

San Antonio Spurs: 127 - Broolyn Nets: 113

Phoenix Suns: 119 - Los Angeles Clippers: 117

Los Angeles Lakers: 136 - New Orleans Pelicans: 115