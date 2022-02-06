LeBron James triple double'la döndü, Lakers kazandı

NBA' de Los Angeles Lakers, LeBron James'in triple-double yaptığı maçta New York Knicks'i 21 sayı geriden gelerek 122-115 mağlup etti.

NBA'de normal sezona altı maçla devam edildi. Los Angeles Lakers'ın son beş maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen ve New York Knicks karşısında parkeye dönen LeBron James, takımının galibiyetinde önemli bir rol oynadı.



Normal süresi 111-111 sona eren ve uzatmaya giden maçı 122-15 kazanan Los Angeles Lakers'ta LeBron James 29 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistle kariyerinin 103. triple-double'ını yaptı.

Karşılaşmayı 28 sayı ve 17 ribauntla double double yaparak tamamlayan Anthony Davis ise ESPN verilerine göre 2001'den sonra Lakers formasıyla üst üste 3 maçta 35 sayı ve 10 ribaunt barajını geçen ilk oyuncu oldu. Konuk ekipte ise R.J. Barrett 36 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Julius Randle 32 sayı kaydetti.

GRIZZLIES DEPLASMANDA KAZANDI

Batı Konferansı üçüncüsü Memphis Grizzlies, deplasmanda Orlando Magic'i 135-115 yenerek 37 galibiyete ulaştı.

Grizzlies'te Ja Morant 33 sayı, 5 ribaunt, 7 asist, Jaren Jackson Jr 21 sayı, 6 ribaunt, De'Anthony Melton 16 sayı, 10 ribaunt üretti.

Ligin en fazla mağlubiyet yaşayan takımı (42 mağlubiyet) Magic'te Cole Anthony 22, Jalen Suggs 17, Franz Wagner 15 sayı kaydetti.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Miami Heat: 86-104

Washington Wizards-Phoenix Suns: 80-95

Portland Trail Blazers-Milwaukee Bucks: 108-137

Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder: 113-103