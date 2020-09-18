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    LeBron James: Yapabileceklerime asla bir tavan koymadım

    Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, 16'ncı kez All-NBA kadrosuna seçilerek, NBA tarihinde rekor kırması konusundan bahsetti.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2020 - 17:29
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    LeBron James: Yapabileceklerime asla bir tavan koymadım

    Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, 16'ncı kez All-NBA kadrosuna seçilerek, NBA tarihinde rekor kırması konusundan bahsetti.

    Bir video konferansında LeBron, Sports Illustrated'a başarısı ile ilgili şunları söyledi:

    "Gerçekten mutluyum. Söyleyecek kelime bulamıyorum. Vücuduma bakabilecek, vücudumu henüz gençken ulaşabileceğimi düşünmediğim zamanlarda olabilecek sınırlara zorlayabilecek kadar şanslıydım.

    Bu ligde yapabileceklerime asla bir tavan koymadım. Sanırım kendimle gurur duyduğum şeylerden biri de, takım arkadaşlarım için müsait olmak. Bu, şimdi oturup, şu anda konuştuğumuz şeyi konuşmamızı sağladı."

    LeBron James: Yapabileceklerime asla bir tavan koymadım #1

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