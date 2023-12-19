LeBron James'in triple-double performansı Los Angeles Lakers'a yetmedi NBA'de Los Angeles Lakers, konuk ettiği New York Knicks'e 114-109'luk skorla yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Lakers'ta 25 sayı, 11 asist, 11 ribaundla triple-double yapan LeBron James, mağlubiyeti önleyemedi.

İHA

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezon 11 maçla devam etti.

Batı Konferansı ekiplerinden Los Angeles Lakers, sahasında Doğu Konferansı takımı New York Knicks'e 114-109 mağlup oldu.

Üst üste ikinci mağlubiyetini yaşayan Lakers'ta LeBron James'in 25 sayı, 11 ribaund ve 11 asistlik triple-double performansı ile Anthony Davis'in 32 sayı, 14 ribaundluk double-double'ı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Bu sezonki 15. galibiyetini alan Knicks'te Jalen Brunson, 29 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Julius Randle 27 sayı, 14 ribaundla double-double yaptı.

Alperen Şengün 24 sayı kaydetti, Houston uzatmada yenildi

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Batı Konferansı ekibi Houston Rockets, normal süresi 122-122 biten müsabakada Doğu Konferansı temsilcisi Cleveland Cavaliers'a uzatmada 135-130 yenildi.

Karşılaşmada 30 dakika süre alan Alperen Şengün, 24 sayı, 8 ribaund ve 6 asistlik performans sergiledi.

Cavaliers'ta ise Donovan Mitchell 37 sayı, 6 asistle galibiyetin mimarı oldu. Ev sahibinde Sam Merrill 19, Max Strus da 17 sayıyla katkı verdi.

Sonuçlar:

Indiana Pacers: 127 - Los Angeles Clippers: 151

Cleveland Cavaliers: 135 - Houston Rockets: 130 (uzatmada)

Philadelphia 76ers: 104 - Chicago Bulls: 108

Atlanta Hawks: 130 - Detroit Pistons: 124

Toronto Raptors: 114 - Charlotte Hornets: 99

Miami Heat: 108 - Minnesota Timberwolves: 112

Oklahoma City Thunder: 116 - Memphis Grizzlies: 97

Denver Nuggets: 130 - Dallas Mavericks: 104

Utah Jazz: 125 - Brooklyn Nets: 108

Sacramento Kings: 143 - Washington Wizards: 131

Los Angeles Lakers: 109 - New York Knicks: 114

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)