LeBron James'ten Alperen Şengün'e övgü: Harika bir saha görüşü var

ensonhaber.com

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Houston Rockets'ta forma giyen temsilcimiz Alperen Şengün için övgü dolu açıklamalarda bulundu.

LeBron, ekibi Lakers'ın geride bıraktığımız gece Rockets'a karşı 105-104 galip geldiği karşılaşmada 23 sayı 10 ribaund ve 5 asist kaydeden Alperen'e övgüler yağdırdı.

"Çok değerli bir yetenek"

Lakers yıldızı, Alperen için şu açıklamaları yaptı:

Alperen Şengün her geçen maç daha da rahat oynuyor, takımı ona güveniyor. O çok değerli bir oyuncu, özellikle alçak postta çok etkili. Topla ilişkisi çok iyi, saha görüşü üst düzey ve harika bir pasör. Bence çok değerli bir genç yetenek.