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    LeBron James'ten Darvin Ham'a hoşgeldin mesajı

    NBA'de Los Angeles Lakers, anstrenörlük görevine Frank Vogel'ın yerine Darvin Ham'ı getirecek. Resmi açıklama olmamasına rağmen takımın yıldız ismi LeBron James, Ham'ı kutlayan bir mesaj yayınladı.
    • 29.05.2022 - 09:24
    • Güncelleme : 29.05.2022 - 09:36
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    LeBron James'ten Darvin Ham'a hoşgeldin mesajı

    Amerikan Basketbol Ligi NBA'de sezonu, Batı Konferansı'nda 11. sırada tamamlayan ve play-off'a kalamayan Los Angeles Lakers'ın yeni bir antrenör arayışı devam ediyor.

    Çalıştırıcılık görevine Frank Vogel'in yerine geçecek isim için kulüp yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    Darvin Ham, Lakers'a antrenör olacak

    Athletic'te yer alan habere göre; Los Angeles Lakers'ın Milwaukee Bucks'ın yardımcı antrenörü Darvin Ham'la 4 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

    LeBron James kutladı

    Los Angeles Lakers henüz resmi açıklama yapmamasına rağmen LeBron James, Darvin Ham'ı kutladı.

    LeBron James ten Darvin Ham a hoşgeldin mesajı #1

    Darvin Ham'ın kariyeri

    Antrenörlük kariyerinde NBA Gelişim Ligi'nde başlayan Ham, 2011-2013 yılları arasında Los Angeles Lakers'ta yardımcı antrenör olarak görev almıştı.

    Sonrasında Atlanta Hawks'ta çalışan 48 yaşındaki antrenör, 2018'den bu yana Milwaukee Bucks'ta Mike Budenholzer'ın ekibinde yer alıyordu.

    İlk kez başantrenör olacak

    Los Angeles Lakers'ın başına geçmesine beklenen Darvin Ham'ın resmi olarak açıklanmasının ardından Ham, antrenörlük kariyerinde ilk kez bir takımda başantrenör olarak görev yapacak.

    LeBron James ten Darvin Ham a hoşgeldin mesajı #2


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