LeBron James'ten Fenerbahçeli McBride paylaşımı

Dünyaca ünlü NBA yıldızı LeBron James, Kadınlar Euroleague'de finale çıkan Fenerbahçeli Kayla McBride paylaşımı yaptı.

Fenerbahçe Safiport'un FIBA Euroleague Kadınlar final fourunda USK Prag'u mağlup ederek finale yükseldiği maçın ardından NBA yıldızı LeBron James paylaşım yaptı.

LeBron James, maçı 15 sayıyla tamamlayan ve galibiyette önemli pay sahibi olan Kayla McBride'la ilgili paylaşım yaparak dikkat çekti. LeBron James'in twitter üzerinden yaptığı paylaşım onbinlerce beğeni aldı.

LeBron James’in paylaşımı