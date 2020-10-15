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- LeBron James'ten Kobe'ye: Umarım seni gururlandırmışımdır
LeBron James'ten Kobe'ye: Umarım seni gururlandırmışımdır
NBA'in efsane isimlerinden biri olan LeBron James, önceki gün elde ettiği 4. şampiyonluk sonrasında Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, trajik helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe'yi andı.
- Haber Merkezi
- 15.10.2020 - 13:03
- Güncelleme : 15.10.2020 - 13:03
Kariyerindeki dördüncü şampiyonluk yüzüğünü takan LeBron James, NBA efsanesi ve yakın arkadaşı Kobe Bryant'ı unutmadı.
"UMARIM SENİ GURURLANDIRMIŞIMDIR"
Trajik helikopter kazasında yaşamını yitiren Kobe için bir mesaj paylaşan 35 yaşındaki yıldız oyuncu, "Umarım seni gururlandırmışımdır kardeşim! Seni seviyorum ve özlüyorum şampiyon." ifadelerini kullandı.