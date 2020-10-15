Haberler

Basketbol Haberleri

LeBron James'ten Kobe'ye: Umarım seni gururlandırmışımdır

LeBron James'ten Kobe'ye: Umarım seni gururlandırmışımdır

NBA'in efsane isimlerinden biri olan LeBron James, önceki gün elde ettiği 4. şampiyonluk sonrasında Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, trajik helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe'yi andı.