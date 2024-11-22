LeBron James'ten şaşırtan açıklama: Ara veriyorum

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Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, sosyal medyaya ara verdiğini duyurdu.

LeBron, X'te yaptığı paylaşımda sosyal medya sayfalarından bir süreliğine çekileceğini söyledi. James'in Instagram'da 159 milyon, X'te ise 52,9 milyon takipçisi bulunuyor.

James, öncelikle Phoenix Suns yıldızı Kevin Durant'ın uzun süredir menajeri olan Rich Kleiman'ın 24 Ekim'de X'e gönderdiği bir tweet'i yeniden paylaşarak bu kararını duyurdu.

"ENERJİ İSRAFI..."

Kleiman'ın tweet'i ise şu şekildeydi:

Hepimiz sporun, toplumun evrensel olarak insanları bir araya getiren son kale olduğunu kabul edebiliriz. Peki neden haber mecraları da aynısını yapamıyor? Sadece click bait olanlar iş görüyor. Platform çok büyük olduğunda, değişimi yapabilir ve hepimize gerçek hayattaki olumsuzluklardan kaçma fırsatı sağlayabilirsiniz. Ben şahsen tüm bunların enerji israfı olduğunu düşünüyorum.

"BU HALE GELMESİ ÇOK YAZIK"

James, Instagram'da Kleiman'ın gönderisinin ekran görüntüsünü paylaşarak, "Bu hale gelmesi çok yazık." ifadelerini kullandı ve ardından şu tweet'i attı:

Ve bununla birlikte, ben de kaçıyorum! Şimdilik sosyal medyadan çekiliyorum. Kendinize iyi bakın.

39 yaşında NBA'in en yaşlı aktif oyuncusu olan ve önümüzdeki ay 40 yaşına girecek olan LeBron, bu sezon 15 maçta ortalama 24,0 sayı, 9,3 asist ve 8,3 ribaund kaydetti.