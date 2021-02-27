Lebron James'ten Zlatan'a cevap: Bulaşmak için yanlış adamım

Zlatan Ibrahimovic'in siyasete bulaştığı iddiasıyla eleştirdiği NBA yıldızı LeBron James'ten İsveçli futbolcuya cevap geldi.

Sivri diliyle verdiği her röportaj sonrası gündem olan Zlatan Ibrahimovic, LeBron James'i siyasete bulaştığı konusunda uyarmıştı.

39 yaşındaki futbolcu, "LeBron James basketbolda bir fenomen. Parkede yaptıkları tartışılmaz. Kariyeri bittiğinde belki de en iyi olarak anılacak. Bazı insanların toplumda statü sahibi olduktan sonra politik konularda söz sahibi olma çabasından hoşlanmıyorum. Siz politikacı değilsiniz. İyi olduğunuz işi yapın. Ben futbol oynuyorum çünkü en iyi yaptığım şey bu. Politikayı sevmiyorum. Eğer bir siyasetçi olsaydım o zaman bu yönde davranışlar içinde bulunurdum. Ünlü olan veya bir şekilde farklı dallardan statü kazanan insanların yaptığı ilk hata bu; siyasete bulaşmak." demişti.

LEBRON'DAN CEVAP GECİKMEDİ

ABD’deki polis vahşetine ve dünya çapında ırkçı saldırılara karşı verilen mücadelede önemli bir figür olan LeBron James, İsveçli futbolcunun bu sözlerine karşılık verdi. “Yanlış olan şeyler hakkında asla susmayacağım” diyen deneyimli basketbolcu, “Eşitlik, sosyal adalet, ırkçılık, seçmen baskısı ve toplumumuzda yaşanan olaylarla ilgili görüşlerimi paylaşıyorum. Çünkü bir noktada toplumun parçasıyım ve olup bitenleri görüyorum, biliyorum” şeklinde konuştu.

"BULAŞMAK İÇİN YANLIŞ ADAMIM"

Zlatan’ın da bir dönem ırkçılıktan şikayet ettiğine dikkat çeken LeBron James sözlerini şöyle noktaladı: “Zlatan’ın bunları söylemesi komik. Çünkü 2018’de İsveç’e döndüğünde aynı şeylerden bahsediyordu. Ülkesinde soyadı nedeniyle ırkçılığa maruz kaldığını söylüyordu ve benimle aynı şeylerden bahsediyordu değil mi? Bunu söyledi. Eğitimli bir akılla konuşuyorum. Aslına bakarsanız bulaşmak için yanlış adamım, çünkü dersimi iyi çalışırım.”