Leonard pes etmedi, seride durum 3-3

NBA Batı Konferansı Play-off’larında Los Angeles Clippers, deplasmanda Dallas Mavericks’i 104-97 mağlup etii ve seriyi 3-3’e taşıdı.

Los Angeles Clippers, American Airlines Center’da oynanan Batı Konferansı ilk tur 6.maçında Dallas’ı mağlup etti.

LEONARD CLIPPERS’I OYUNDA TUTTU

Leonard 45 sayı, 6 ribaund ve 3 asistle oynayıp kariyerinin Play-off rekorunu kırdı. Maçın bitimine 2 dakikadan daha az süre kalmışken bulduğu 3 basket ile takımına 8 sayılık avantaj sağlayan Kawhi Leonard geceye damgasını vurdu.

Reggie Jackson 25 sayı, 9 ribaund, 4 asistle oynarken, Paul George 20 sayı ve 13 ribaund ile galibiyette etkin rol oynadı.

Mavericks tarafında ise Luka Doncic, 29 sayı, 11 asist ve 8 ribaund ile oynadı. Tim Hardaway Jr. 23 sayı bulurken, bu istatistikler mağlubiyeti engelleyemedi.