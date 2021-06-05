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    Leonard pes etmedi, seride durum 3-3

    NBA Batı Konferansı Play-off’larında Los Angeles Clippers, deplasmanda Dallas Mavericks’i 104-97 mağlup etii ve seriyi 3-3’e taşıdı.
    • Haber Merkezi
    • 05.06.2021 - 10:33
    • Güncelleme : 05.06.2021 - 10:53
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    Leonard pes etmedi, seride durum 3-3

    Los Angeles Clippers, American Airlines Center’da oynanan Batı Konferansı ilk tur 6.maçında Dallas’ı mağlup etti.

    LEONARD CLIPPERS’I OYUNDA TUTTU

    Leonard 45 sayı, 6 ribaund ve 3 asistle oynayıp kariyerinin Play-off rekorunu kırdı. Maçın bitimine 2 dakikadan daha az süre kalmışken bulduğu 3 basket ile takımına 8 sayılık avantaj sağlayan Kawhi Leonard geceye damgasını vurdu.

    Reggie Jackson 25 sayı, 9 ribaund, 4 asistle oynarken, Paul George 20 sayı ve 13 ribaund ile galibiyette etkin rol oynadı.

    Mavericks tarafında ise Luka Doncic, 29 sayı, 11 asist ve 8 ribaund ile oynadı. Tim Hardaway Jr. 23 sayı bulurken, bu istatistikler mağlubiyeti engelleyemedi.

    Leonard pes etmedi, seride durum 3-3 #1

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