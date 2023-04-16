Liderlik maçında Fenerbahçe Türk Telekom'a mağlup oldu Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında lider Türk Telekom, sahasında Fenerbahçe'yi 83-72 yendi.

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında lider Türk Telekom ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan ve zirveyi yakından ilgilendiren maçta kazanan 83-72'lik skorla ev sahibi oldu.

Lider Türk Telekom, Fenerbahçe'ye karşı iki maçını da kazandı

Böylelikle Türk Telekom, ligde Fenerbahçe'ye karşı ikide iki yaparak ikili averajı almış oldu. Ankara temsilcisi, ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı 75-82 kazanmayı başarmıştı.

Bu sonuçla lider Türk Telekom, ligdeki 25. maçında 22. galibiyetini elde etti ve zirvedeki yerini korudu. Koç Erdem Can’ın ekibi, gelecek hafta Gaziantep Basketbol deplasmanında sahne alacak.

Ligdeki 25. maçında 5. kez sahadan yenilgiyle ayrılan ve zirve yarışında büyük yara alan Fenerbahçe ise evinde Merkezefendi Belediyesi’ni konuk edecek.

İlk yarı başa baş bir mücadeleye sahne oldu

Mücadeleye her iki takımda sayılar bularak başlarken, ilk 5 dakika 13-12 Türk Telekom'un üstünlüğüyle geçti. Bu dakikadan sonra katı savunma uyguladığı rakibine sadece yedi sayı imkanı tanıyan başkent temsilcisi, ilk periyodu 27-19 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe iyi başlayan Türk Telekom, periyodun bitimine 4 dakika kala farkı 12 sayıya (40-28) kadar çıkardı. Bu dakikadan sonra ev sahibe ekibe boyalı alandan bulduğu sayılarla karşılık veren Fenerbahçe, farkı 5 sayıya (45-40) indirdi. Türk Telekom soyunma odasına 45-40 önde girdi.

Türk Telekom, 11 sayı farkla galip geldi

Üçüncü periyoda dış atışlarda sayılar bularak başlayan Türk Telekom, 23. dakikada farkı 15 sayıya (58-43) çıkardı. Fenerbahçe, boyalı alandan bulduğu sayılarla karşılık vermeye çalışsa da Türk Telekom, dış atışlardan bulduğu sayılarla farkı korudu ve üçüncü periyodu 65-57 önde bitirdi.

Final periyodunda her iki takımda karşılıklı sayılar bulmaya devam ederken, mücadelenin 35. dakikası 80-70 Türk Telekom'un üstünlüğüyle geçildi. Bu dakikadan sonra her iki takımda katı savunma uygularken Türk Telekom, farkın kapanmasına izin vermedi ve mücadeleyi 83-72 kazandı.