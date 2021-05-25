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    Lillard’ın 42 sayısı galibiyete yetmedi

    NBA’de Play-off mücadelesi dün gece oynanan 2 karşılaşma ile devam etti. Portland, Denver deplasmanına çıkarken, Milwaukee sahasında Miami Heat’i ağırladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2021 - 13:24
    • Güncelleme : 25.05.2021 - 14:09
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    Lillard’ın 42 sayısı galibiyete yetmedi

    Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezonun ardından Play-off mücadeleleri nefes kesmeye devam ediyor.

    Doğu ve Batı konferanslarında dün birer maç oynandı.

    JOKIC SERİYİ 1-1’E GETİRDİ

    Denver Nuggets, sahasında Portland’ı ağırladı. Ball Arena’da gerçekleşen karşılaşmayı ev sahibi ekip kazandı. Nikola Jokic maçı 38 sayı, 8 ribaund ve 5 asistle tamamlayıp takımının sayı yükünü çekti. Michael Porter Jr. 18 sayı, 4 ribaund ve 2 top çalma kaydetti.

    Deplasman ekibinde ise Damian Lillard, 42 sayı, 4 ribaund ve 10 asistle takımının en etkili ismi oldu. CJ McCollum 21 sayı, altı ribaund ve iki asist ile oynarken, bu istatistikler galibiyete yetmedi. Seride durum 1-1 oldu.

    Lillard’ın 42 sayısı galibiyete yetmedi #1

    MILWAUKEE BUCKS’TAN ÜÇLÜK REKORU

    Gecenin bir diğer müsabakasında Milwaukee sahasında Miami Heat’i ağırladı. 34 sayı farklı galip gelen ev sahibi ekip seride durumu 2-0’a getirdi.

    Milwaukee adına Giannis Antetokounmpo 31 sayı, 13 ribaund, 6 asist ve 3 top çalmayla oynadı. Bryn Forbes 22 sayı ve 5 ribaund ile oynayıp galibiyette etkin rol oynadı. Miami Heat tarafında ise Dewayne Dedmon, 19 sayı, 9 ribaund ve 2 asistlik performansı ile takımının en skorer oyuncusu oldu.

    Miami Heat karşısında 22 üçlük isabeti bulan Milwaukee Bucks, kulüp rekorunu da egale etti.

    Lillard’ın 42 sayısı galibiyete yetmedi #2

    GECENİN SONUÇLARI:

    Denver Nuggets - Portland Trail Blazers: 128 - 109

    Milwaukee Bucks - Miami Heat: 132 - 98

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