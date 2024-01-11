Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard'ın sözleşmesini yeniledi 32 yaşındaki yıldız basketbolcu Kawhi Leonard, Los Angeles Clippers ile yeni sözleşmeye imza attı.

AA

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, all-star oyuncusu Kawhi Leonard'ın sözleşmesini uzattı.

Los Angeles ekibinden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki ABD'li basketbolcuyla yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.

ABD basınında Leonard'ın 3 yıllık sözleşme karşılığında 152,4 milyon dolar kazanacağı öne sürüldü.

2019'da Clippers'a transfer olmuştu

Kariyerinde 2 NBA şampiyonluğu yaşayan ve 5 kez all-star seçilen skorer oyuncu, San Antonio Spurs ve Toronto Raptors formaları giydikten sonra 2019'da Clippers'a imza atmıştı.

Leonard, NBA'de bu sezon maç başına 23,8 sayı, 6,1 ribaunt ve 3,4 asist ortalamaları yakaladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)