Los Angeles derbisinde Clippers, Lakers'ı yendi

NBA'de normal sezon 5 karşılaşmayla devam etti.
Los Angeles Clippers, sahasında Los Angeles Lakers'ı 127-116'lık skorla mağlup etti ve üst üst 3, toplamda da 28. galibiyetini kazandı.
Clippers'ta Kawhi Leonard 25 sayı, 11 ribaund ve 10 asistle triple-double yaparken, James Harden 23 sayı, 10 asist ve Paul George da 17 sayı, 5 ribaund ile oynadı.
Ligdeki 23. mağlubiyetini alan Lakers'ta D'Angelo Russell 27 sayı, 10 ribaund ve Anthony Davis de 26 sayı, 12 ribaund ile mücadele etse de mağlubiyeti önleyemedi.
NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:
Indiana Pacers: 109 - Denver Nuggets: 114
Brooklyn Nets: 103 - New York Knicks: 108
New Orleans Pelicans: 153 - Utah Jazz: 124
Oklahoma City Thunder: 111 - Portland Trail Blazers: 109
Los Angeles Clippers: 127 - Los Angeles Lakers: 116Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış