Los Angeles Lakers, Kobe Bryant'ın heykelini dikti NBA ekiplerinden Los Angeles Lakers, efsane ismi Kobe Bryant'ın heykelini açtı. Heykelin açılış törenine Kobe'nin eşi Vanessa Bryant ve çok sayıda efsane de katıldı.

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ensonhaber.com

NBA'de 17 şampiyonluğu bulunan Los Angeles Lakers, 2020 yılının Ocak ayında trajik bir helikopter kazasıyla hayatını yıldız oyuncusu Kobe Bryant'ın anısını yaşatıyor.

Lakers, takımın efsane ismi Kobe Bryant'ı Staples Center'ın önüne diktiği bronz bir heykelle onurlandırdı.

3 farklı heykel yapılacak

Kobe'nin heykelinde sergilediği poz, Ocak 2006'da Toronto Raptors'a karşı sergilediği 81 sayılık performansın ardından sahadan çıktıktan sonra verdiği pozdu.

Açılışla sonlanan etkinlik sırasında Kobe'nin eşi Vanessa Bryant, Kobe'nin üç farklı heykelle onurlandırılacağını açıkladı.

Çok sayıda efsane törene katıldı

İlk olarak ortaya çıkan 8 numaralı formalı heykelin yanı sıra, Kobe'nin 24 numaralı formasıyla bir heykelinin de yer alacağı, üçüncü heykelde ise hem Kobe hem de kızı Gianna'nın olacağı belirtildi.

Etkinliğin konuşmacıları arasında Bryant, Phil Jackson, Kareem Abdul-Jabbar, Derek Fisher ve Jeanie Buss yer aldı. Çok sayıda Lakers efsanesinin yanı sıra çok sayıda eski takım arkadaşı da törendeydi.

Kariyerinde yalnızca Lakers forması giydi

NBA'de oynadığı 20 sezonun tümünü Lakers'ta geçiren Kobe Bryant, bir takımda en çok forma giyen oyuncu ünvanının sahibi olmuştu.

18 Kez All-Star seçilen Kobe'nin, iki olimpiyat altın madalyası da bulunuyor.