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    Los Angeles Lakers, Miami Heat'i yine yendi

    Los Angeles Lakers, NBA finalinin ikinci maçında Miami Heat'i 124-114 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2020 - 09:37
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    Los Angeles Lakers, Miami Heat'i yine yendi

    Los Angeles Lakers ile Miami Heat arasında oynanan NBA finallerinde ikinci maç geride kaldı.

    LEBRON JAMES YİNE COŞTU

    Lakers, ilk maçın ardından ikinci karşılaşmayı da 124-114'lük skorla kazanarak seride durumu 2-0'a getirdi. Lakers'a galibiyeti getiren isimler 33 sayıyla oynayan Anthony Davis ve 32 sayıyla oynayan LeBron James oldu.

    Lakers'ın bir diğer etkili ismi Rondo ise 16 sayı 10 asistle oynadı. Miami cephesinde ise Jimmy Butler'ın 25, Kelly Olynyk'in 24 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

    Doğu Konferansı şampiyonu Miami'de Goran Dragic ve Bam Adebayo serinin ilk maçında yaşadıkları sakatlık sonrası ikinci maçta görev alamadılar.

    Serinin üçüncü karşılaşması pazar gününü pazartesiye bağlayan gece Türkiye saati ile 02.30'da oynanacak.

    Los Angeles Lakers, Miami Heat i yine yendi #1

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