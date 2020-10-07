Los Angeles Lakers, NBA final serisinde 3-1 öne geçti

Los Angeles Lakers, NBA finalleri serisinin 4. maçında Miami Heat'i 102-96 mağlup ederek toplamda durumu 3-1 yaptı.

Los Angeles Lakers ile Miami Heat, Orlando'da karşı karşıya geldi.

Rakibini 102-96 yenerek seride durumu 3-1'e getiren Los Angeles Lakers'ın, 17. şampiyonluğuna ulaşması için 1 galibiyete ihtiyacı kaldı.

LEBRON JAMES'TEN 28 SAYI

Lakers'ta LeBron James, galibiyetin mimarı oldu. Kral, tutuk başladığı maçı 28 sayıyla tamamladı ve karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

20 sayısını ikinci yarıda kaydeden James ayrıca 12 ribaunt alırken, 8 de asist yaptı.

Lakers'ta Kentavious Caldwell-Pope, 15; Danny Green ise 10 sayılık katkı yaptı. Miami Heat'te takımının en skoreri olan Jimmy Butler 22 sayıyla oynadı.

Butler'ın ayrıca 10 sayı ve 9 asistlik performansı yenilgiyi önleyemedi. Miami'de Tyler Herro'nun 21, Duncan Robinson'ın 17 sayılık performansları işe yaramadı.

Final serisinin beşinci maçı, 10 Ekim Cumartesi günü TSİ 04.00'te oynanacak.