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    Los Angeles Lakers, NBA final serisinin ilk maçını kazandı

    NBA final serisi ilk maçında Los Angeles Lakers, Miami Heat'i 116-98 mağlup etti. LeBron James ve Anthony Davis sergiledikleri performansla geceye damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2020 - 11:54
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    Los Angeles Lakers, NBA final serisinin ilk maçını kazandı

    NBA final serisinde heyecan başladı...

    Los Angeles Lakers, LeBron James ve Anthony Davis'in ezici performansıyla Miami Heat'i 116-98 yenerek seride 1-0 öne geçti.

    LEBRON'DAN 25 SAYI 13 RİBAUNT

    Lakers'ın farkı 32 sayıya kadar çektiği gecede Davis 34 sayı, 9 ribaunt ve 5 asist üretirken, LeBron 25 sayı, 13 ribaunt ve 9 asistle triple-double kıyısında gezdi.

    Goran Dragic ve Bam Adebayo'nun sakatlığıyla savunmada zorlanan Heat'te Jimmy Butler ayak bileğinde sorun yaşasa da 23 sayı, 2 ribaunt ve 5 asistlik bir oyun sergiledi.

    Yıldız oyuncuya çaylak Kendrick Nunn 18, Tyler Herro 14 sayıyla eşlik etti. İki takım 3 Ekim Cumartesi TSİ 04.00'te serinin ikinci maçında karşılaşacak.

    Los Angeles Lakers, NBA final serisinin ilk maçını kazandı #1

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