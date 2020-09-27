Dolar
7.6582
0.4301%
Euro
8.9072
0.0449%
Altın
1861.75
-0.3271%
Borsa
1124.17
0.4117%
G. Altın
458.493
0.117%
Bitcoin
82269.16
1.0116%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Los Angeles Lakers NBA finaline yükseldi

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Denver Nuggets'ı 117-107 yenen Los Angeles Lakers, seriyi 4-1 kazanarak finale yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2020 - 11:04
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Los Angeles Lakers NBA finaline yükseldi

    NBA play-offlarına Lakers ile Nuggets arasındaki Batı Konferansı final serisinin 5. maçıyla devam edildi.

    LEBRON JAMES'TEN 38 SAYI, 10 ASİST

    LeBron James'in 38 sayı, 16 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaparak yıldızlaştığı maçta Nuggets'ı 117-107 mağlup eden Lakers, seriyi 4-1 kazandı ve Batı Konferansı şampiyonu olarak 10 yıl aranın ardından NBA finaline yükseldi.

    Kariyerinde 10. kez NBA finalinde mücadele edecek olan LeBron James, en çok final oynayan oyuncular listesinde Kareem Abdul-Jabbar ile beraber 3. sırayı paylaştı.

    Lakers'ta Anthony Davis 27, Danny Green ve Alex Caruso ise 11'er sayıyla galibiyete katkı sağladı.

    Nuggets'ta Jerami Grant'ın 20 sayı, 9 ribaunt ve Nikola Jokic'in 20 sayı, 7 ribauntluk performansları mağlubiyeti engelleyemedi.

    NBA play-offlarına yarın TSİ 02.30'da Miami Heat ile Boston Celtics (3-2) arasındaki Doğu Konferansı final serisi 6. maçıyla devam edilecek.

    Los Angeles Lakers NBA finaline yükseldi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir