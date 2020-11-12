Los Angeles Lakers yeni sezonda seyircisiz oynayacak

NBA'in son şampiyonu Los Angeles Lakers, yeni sezonda maçlarını boş tribünler karşısında oynayacak.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle geleneksel şampiyonluk geçidini iptal eden Los Angeles Lakers, taraftarlarını üzecek bir haber daha paylaştı.

SEYİRCİ ALINMAYACAK

NBA'in son şampiyonu, Kaliforniya eyaletindeki protokol gereğince Staples Center'e seyirci alınmayacağını açıkladı.

Yeni sezona 22 Aralık'ta başlayacak NBA'de lig yönetimi, yerel yönetimlerin izin vermesi halinde tribünlere dönüşe izin vermişti.