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    Los Angeles Lakers yeni sezonda seyircisiz oynayacak

    NBA'in son şampiyonu Los Angeles Lakers, yeni sezonda maçlarını boş tribünler karşısında oynayacak.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2020 - 12:28
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 12:30
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    Los Angeles Lakers yeni sezonda seyircisiz oynayacak

    Koronavirüs tedbirleri nedeniyle geleneksel şampiyonluk geçidini iptal eden Los Angeles Lakers, taraftarlarını üzecek bir haber daha paylaştı.

    SEYİRCİ ALINMAYACAK

    NBA'in son şampiyonu, Kaliforniya eyaletindeki protokol gereğince Staples Center'e seyirci alınmayacağını açıkladı.

    Yeni sezona 22 Aralık'ta başlayacak NBA'de lig yönetimi, yerel yönetimlerin izin vermesi halinde tribünlere dönüşe izin vermişti.

    Los Angeles Lakers yeni sezonda seyircisiz oynayacak #1

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