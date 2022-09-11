Luka Doncic annesi ile mahkemelik oldu

NBA ekibi Dallas Mavericks'te forma giyen ve Eurobasket 2022'de ülkesi Slovenya'yı çeyrek finale taşıyan Luka Doncic annesiyle mahkemelik oldu.

NBA ekiplerinden Dallas Mavericks forması giyen ve Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ülkesi Slovenya adına mücadele eden Luka Doncic, NBA muhabiri Marc Stein'e çarpıcı bir açıklama yaptı. Yıldız basketbolcu, annesi Mirjam Poterbin ile yasal bir anlaşmazlık içinde olduklarını doğruladı.

Marka ismi davalık etti

NBA’in Sloven yıldızı Luka Doncic, annesi Mirjam Poterbin ile davalık olduğunu şu sözlerle açıkladı: "LUKA DONCIC 7 markasını annem kontrol ediyor ve haklarını bana vermek istemiyor. Bu yüzden markanın iptali için Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi’ne dilekçe verdim."

"Markamı kontrol etmek benim için önemli"

Doncic, LUKA DONCIC 7 marka ismini almanın kendisi için neden önemli olduğunu anlatırken, "Bir oyuncu ve insan olarak gelişmeye devam ederken dört gözle bekleyecek çok şeyim var. Kendi markamı kontrol etmek benim için önemli." ifadelerini kullandı.

2018'de izin verdi

Luka Doncic 2018’de henüz bir NBA çaylağı iken annesine kendi adını ticari bir marka olarak kaydetme izni verdi. Marc Stein’in söylediklerine göre ise Doncic geçen yıl annesinin şirketinden ticari marka olarak kendi adını kullanmalarından vazgeçmelerini istedi. Konu hakkında annesini ikna etmeye çalışan NBA yıldızı bu girişimlerinden bir sonuç alamadı.

Başvurusu reddedildi

Luka Doncic daha öncesinde ‘Luka Doncic’ ismini ticari bir marka haline getirmeye çalışmış ve ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi’ne başvuruda bulunmuştu. NBA yıldızının bu başvurusu ise reddedilmişti. Stein ise Doncic’in yaptığı son başvurunun adı, markası, hayır kurumu ve ticari ilişkileri üzerinde tam kontrol elde edebilmek adına son çaresi olduğunu çünkü diğer ticari markaların Doncic’in kendi adını kullanması konusunda net haklara sahip olmasını engellediğini belirtti.

Türkiye'yi işaret etmişti

Slovenya forması ile EuroBasket 2022’de mücadele eden Luka Doncic geçtiğimiz günlerde Uluslararası Basketbol Federasyonu’na (FIBA) yapılan hakem hataları yüzünden tepki göstermiş ve Türkiye’nin Gürcistan ile karşılaştığı maçı örnek vermişti.

"Türkiye maçındaki süre hatasını görüyorsunuz"

Eurohoops'a açıklamalarda bulunan Doncic "Türkiye maçındaki süre hatasını ve Litvanya maçındaki teknik faul hatasını görüyorsunuz. Daha çok şey var. FIBA'nın bu konuda bir şeyler yapması gerekiyor. Söyleyecek çok fazla bir şeyim yok." şeklinde konuştu.

Belçika'ya 35 sayı

Luka Doncic, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Slovenya’nın son 16 turundaki rakibi Belçika ile olan karşılaşmasında forma giydi. Ülkesinin 88-72 kazandığı maçta 35 sayı kaydeden NBA yıldızı, ayrıca 5 asist, 5 ribaunt ve 4 top çalma ile de takımına katkı sağladı.