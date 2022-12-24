Petrol
84.54
4.40%
Euro
19.8369
0.19%
Dolar
18.6796
0.09%
Altın
1.079
0.44%
Borsa
5455
0.00%
Bitcoin
320.167
0.17%
BTXN Coin
6.85
3.31%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 9 C

    Luka Doncic attığı 50 sayı ile Mavericks'e galibiyeti getirdi

    NBA'de Dallas Mavericks, Luka Doncic'in yıldızlaşarak 50 sayı kaydettiği maçta Houston Rockets'ı 112-106 mağlup etti.
    • 24.12.2022 - 14:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Luka Doncic attığı 50 sayı ile Mavericks'e galibiyeti getirdi

    NBA'e 14 maçla devam edildi. Batı Konferansı takımlarının çekişmeli mücadelesinde, Mavericks, sezonun 17. galibiyetine, deplasmanda Rockets'ı yenerek ulaştı.

    Mavericks'te Sloven all-star Doncic, 50 sayı, 10 asist ve 8 ribauntla bu sezonki en iyi performansına imza attı ve takımına galibiyeti getirdi.

    Alperen 19 sayı ile oynadı

    Mağlubiyet serisi 5 maça çıkan Rockets'ta Jabari Smith 24 sayı ve 10 ribaunt, Jalen Green 23 sayı, 8 ribaunt ve 4 asist, milli oyuncu Alperen Şengün 19 sayı, 8 ribaunt ve 7 asist, Kevin Porter 14 sayı kaydetti.

    Luka Doncic attığı 50 sayı ile Mavericks e galibiyeti getirdi #1

    Cedi'nin 13 sayı attı

    Cleveland Cavaliers'ın, konuk ettiği Toronto Raptors'a 118-107 mağlup olduğu maçta sonradan girerek 21 dakika 4 saniye süre alan milli oyuncu Cedi Osman'ın 13 sayı, 2 asist, 1'er ribaunt ve top çalmalık performansı, yenilgiyi engelleyemedi.

    Bu sezon 15. galibiyetine ulaşan Raptors'ta Pascal Siakam 26 sayı, 9 asist ve 7 ribaunt, O.G. Anunoby 26 sayı ve 9 ribaunt, Scottie Barnes 25 sayı ve 10 ribaunt, Fred VanVleet 18 sayı, 8 ribaunt ve 4 asistle skora katkı sağladı.

    Luka Doncic attığı 50 sayı ile Mavericks e galibiyeti getirdi #2

    NBA'de gecenin sonuçları:

    Philadelphia 76ers-Los Angeles Clippers: 119-114

    Orlando Magic-San Antonio Spurs: 133-113

    Boston Celtics-Minnesota Timberwolves: 121-109

    Atlanta Hawks-Detroit Pistons: 130-105

    Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 107-118

    New York Knicks-Chicago Bulls: 117-118

    Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 118-100

    Houston Rockets-Dallas Mavericks: 106-112

    Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans: 125-128 (uzatmada)

    Miami Heat-Indiana Pacers: 108-111

    Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 120-107

    Sacramento Kings-Washington Wizards: 111-125

    Phoenix Suns-Memphis Grizzlies: 100-125

    Los Angeles Lakers-Charlotte Hornets: 130-134

    Luka Doncic attığı 50 sayı ile Mavericks e galibiyeti getirdi #3

    Luka Doncic attığı 50 sayı ile Mavericks e galibiyeti getirdi #4

    Luka Doncic attığı 50 sayı ile Mavericks e galibiyeti getirdi #5


    İzmir'de boşanma aşamasındaki eşi 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü
    3. Sayfa

    İzmir'de boşanma aşamasındaki eşi 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü

    Elektrikli Arabalara Yatırım Yap Finansal Özgür Ol
    Advertorial

    Elektrikli Arabalara Yatırım Yap Finansal Özgür Ol

    2023 FIFA hakemleri listesi belirlendi
    Futbol

    2023 FIFA hakemleri listesi belirlendi

    Görüş Bildir