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    Luka Doncic tarih yazdı

    NBA’de Dallas Mavericks ile New York Knicks arasında oynanan karşılaşma Luka Doncic'in inanılmaz performansına sahne oldu.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2022 - 10:18
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    Luka Doncic tarih yazdı

    Dallas Mavericks'ın yıldızı Luka Doncic, takımının uzatmada 126-121 galip geldiği maçta NBA tarihinde bir ilki başardı.

    Karşılaşmayı 60 sayı, 21 ribaunt, 10 asistle tamamlayan 23 yaşındaki Sloven yıldız, lig tarihinde bu rakamlara ulaşan ilk oyuncu oldu.

    Luka Doncic, bu muhteşem istatistikleri yüzde 68 şut yüzdesi ve 2 top çalma ile süsledi.

    Son saniyede maçı uzatmalara götürdü

    Maçın bir diğer hikayesi ise New York Knicks‘in son 45 saniyeye 9 sayı önde girmesiydi. Buna rağmen maçtan kopmayan Dallas Mavericks, Luka Doncic’in inanılmaz basketiyle maçı uzatmaya taşıdı.

    Luka Doncic

    Luka Doncic’e Spencer Dinwiddie 25 sayı - 5 asistle; Christian Wood ise 19 sayı - 9 ribaunt - 3 blokla destek verdi. Tim Hardaway Jr. ise 11 sayı attı.

    New York cephesinde Quentin Grimes 33 sayıyla ön plana çıkarken Julius Randle 29 sayı - 18 ribauntla harikalar yarattı. Mitchell Robinson 20 sayı -16 ribaunt yaptı. Immanuel Quickley 13 sayı - 15 asistle mücadele etti.

    Luka Doncic

    Luka Doncic

    Luka Doncic

    Luka Doncic


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