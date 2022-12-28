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    Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague 16. hafta maçında deplasmanda Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor. İşte maçın detayları..
    • 28.12.2022 - 09:45
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    Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Anadolu Efes Turkish Airlines EuroLeague 16. hafta mücadelesinde deplasmanda İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak.

    EuroLeague'de yedinci sırada bulunan Anadolu Efes çıktığı 15 maçta 8 galibiyet 7 mağlubiyet aldı.

    Temsilcimiz Anadolu Efes oynadığı son EuroLeague maçında Yunan ekibi Panathinaikos'u 88-69'luk skorla mağlup etmeyi başardı.

    Maccabi Tel Aviv oynadığı 15 maçta 8 galibiyet ve 7 yenilgi alarak 18 takımın yer aldığı Turkish Airlines EuroLeague'de 8. sırada bulunuyor.

    Basketbolseverler Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes arasında oynanacak maçın detaylarını araştırmaya başladı. İşte maçın başlayacağı saat ve yayınlanacağı kanal..

    Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes maçı ne zaman?

    Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes maçı 29 Aralık Perşembe günü oynanacak. Saat 22.05'te başlayacak mücadele S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak.


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