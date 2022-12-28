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- Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 28.12.2022 - 09:45
Anadolu Efes Turkish Airlines EuroLeague 16. hafta mücadelesinde deplasmanda İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak.
EuroLeague'de yedinci sırada bulunan Anadolu Efes çıktığı 15 maçta 8 galibiyet 7 mağlubiyet aldı.
Temsilcimiz Anadolu Efes oynadığı son EuroLeague maçında Yunan ekibi Panathinaikos'u 88-69'luk skorla mağlup etmeyi başardı.
Maccabi Tel Aviv oynadığı 15 maçta 8 galibiyet ve 7 yenilgi alarak 18 takımın yer aldığı Turkish Airlines EuroLeague'de 8. sırada bulunuyor.
Basketbolseverler Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes arasında oynanacak maçın detaylarını araştırmaya başladı. İşte maçın başlayacağı saat ve yayınlanacağı kanal..
Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes maçı ne zaman?
Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes maçı 29 Aralık Perşembe günü oynanacak. Saat 22.05'te başlayacak mücadele S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak.