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    Mahmood Coffee, Gaziantep Basketbol’a sponsor oldu

    Kayserispor, Konyaspor ve Ankaragücü futbol takımlarına sırt forma sponsoru ve BB Erzurumspor’un göğüs forma sponsoru olan Mahmood Coffee son olarak Gaziantep Basketbol takımına şort sponsoru oldu.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2020 - 22:22
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    Mahmood Coffee, Gaziantep Basketbol’a sponsor oldu

    Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya ise yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

    Tüm spor dalları bizim için değerli ve önemlidir. Mahmood Coffee olarak üretim merkezimize ev sahipliği yapan ilimizin basketbol kulübü, Gaziantep Basketbol takımına 2020-2021 sezonunda şort forma sponsoru olmaktan dolayı büyük bir sevinç ve gurur duyuyoruz.

    Mahmood Coffee, Gaziantep Basketbol’a sponsor oldu #1

    MAHMOOD COFFEE HAKKINDA

    Gaziantep merkezli ve Türkiye’nin en büyük ihracatçılarından biri olan Altunkaya Şirketler Grubu’nun en değerli markalarından biri olan Mahmood Coffee, dünyanın en kaliteli kahve çekirdeklerinden ürettiği ürünlerle yerli mühendis ve üretim gücünü  Türkiye’ye hizmet için sunuyor.

    Mahmood Coffee’nin, 30 yılı aşkın tecrübesiyle dünya markalarıyla rekabet edebilen global bir markadır. Geniş ürün yelpazesiyle  tüm kahve severlere hitap etmektedir.

    Gold, klasik, 2si1 arada, 3ü1 arada ve Türk kahvesi gibi Türkiye’de de bolca tüketilen kahve çeşitlerini tüketicinin beğenisine sunan Mahmood Coffee; cappuccino ve kapsül kahve  gibi yeni nesil kahve ürünlerini de geliştiren ve tüm dünyadaki müşterilerine ulaştıran uluslararası bir markadır.

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