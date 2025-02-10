Manisa Basket, Aliağa Petkimspor deplasmanında kazandı

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor ile Manisa Basket karşı karşıya geldi.
ENKA Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 89-80'lik skorla konuk takım Manisa Basket oldu.
SKOR DAĞILIMI
Aliağa Petkimspor: Russel 6, Tyree 3, Yavuz Gültekin 8, Aldridge 16, Echenique 18, Dotson 3, Van Beck 13, Williams 9, Troy Selim Şav 4, Karahan Tuan Efeoğlu
Manisa Basket: Acuil 20, Lee 18, Buğra Çal 3, Besson 4, Thomas 13, Pickett 5, Chiozza, Leon Apaydın, White Jr. 23, Yunus Emre Sonsırma 3
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış