Manisa Basket, Bursaspor deplasmanında kazandı

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta mücadelesinde Bursaspor ile Manisa Basket karşı karşıya geldi.
TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 96-80'lik skorla konuk takım Manisa Basket oldu.
SKOR DAĞILIMI
Bursaspor: Brown 20, Berkay Candan 16, Sharma 8, Michineau 7, Grantham 2, Sarper David Mutaf 16, Pipes 7, Gavrilovic 2, Ömer Utku Al 2
Manisa Basket: Thomas 8, Yunus Emre Sonsırma 21, Lee 2, Pickett 14, Acuil 4, White 19, Besson 16, Chiozza 7, Leon Apaydın 2, Mehmet Yağmur 3, Buğra Çal
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