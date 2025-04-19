Manisa Basket, Karşıyaka'yı rahat yendi

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 26. hafta mücadelesinde Manisa Basket ile Karşıyaka kozlarını paylaştı.

Muradiye Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 100-79'luk skorla ev sahibi takım Manisa Basket oldu.

MANİSA BASKET, SOYUNMA ODASINA ÖNDE GİTTİ

İki takımın karşılıklı sayılarıyla başlayan müsabakada Manisa Basket, Buğra Çal ve Besson'un etkili oyunuyla rakibine karşı üstünlük kurarak, 5. dakikayı 16-7 önde geçti. Kalan sürede baskısını artıran ev sahibi ekip, farkı 18 sayıya çıkardı: 29-11. Hücumlarından yararlanamayan rakibine karşı iyi oyununu sürdüren Manisa Basket Divissa, periyodu 35-18 üstün bitirdi.

İkinci çeyreğe de iyi başlayan Manisa Basket, Chiozza ve Mehmet Yağmur'un 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetli atışlarla skoru 43-20’ye getirdi. Savunmada da etkili olan ev sahibi ekip, maçın 15. dakikasında farkı 27 sayıya çıkardı: 50-23. Kalan bölümde Yunus Emre Sonsırma ile etkili olan Manisa Basket, soyunma odasına da 61-33 önde gitti.

MANİSA BASKET, RAKİBİ KARŞIYAKA'YI YENDİ

Üçüncü çeyrekte de Chiozza ve Besson'un yüksek şut isabetiyle farkı 35 sayıya (70-35) çıkaran ev sahibi ekip, kalan bölümde farkı azaltmaya çalışan rakibine karşı periyodu 77-47 önde tamamladı.

Final periyoduna 30 sayılık farkın rahatlığıyla başlayan ev sahibi ekip, son 5 dakikasına 84-63 önde girdiği maçtan, 100-79 galip ayrıldı.

SKOR DAĞILIMI

Manisa Basket: Chiozza 14, Acuil 12, Buğra Çal 6, Besson 31, Thomas 11, Mehmet Yağmur 5, Leon Apaydın, White Jr. 12, Yunus Emre Sonsırma 9

Karşıyaka: Efe Ergi Tırpancı 7, Braimoh 2, Smith 15, Gallinat 14, Muhsin Yaşar 22, Eylem Eminoğlu, Ozan Yılmaz 2, Thomas Akyazılı 4, Mehmet Efe Demirel, Mert Celep 13