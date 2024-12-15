Manisa Basket, Merkezefendi Belediyesi Basket'e şans tanımadı
AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 10. hafta mücadelesinde Manisa Basket ile Merkezefendi Belediyesi Basket karşı karşıya geldi.

Muradiye Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 80-75'lik skorla ev sahibi takım Manisa Basket oldu.

SKOR DAĞILIMI

Manisa Basket: Yunus Emre Sonsırma 14, Echodas 5, Saben Lee 20, Besson 8, Thomas 5, Chiozza, Acuil 12, Leon Apaydın, White 16

Merkezefendi Belediyesi Basket: Arca Tülüoğlu 4, Cook 4, Vanwijn 17, Bleijenbergh 11, McLemore 26, Said Emre Yosmaoğlu, Berke Aygündüz 9, Ata Engin, Moody 4, İsmail Karabilen

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Emre Çalışkan
Editor