Manisa Basket, Merkezefendi Belediyesi Basket'e şans tanımadı

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 10. hafta mücadelesinde Manisa Basket ile Merkezefendi Belediyesi Basket karşı karşıya geldi.
Muradiye Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 80-75'lik skorla ev sahibi takım Manisa Basket oldu.
SKOR DAĞILIMI
Manisa Basket: Yunus Emre Sonsırma 14, Echodas 5, Saben Lee 20, Besson 8, Thomas 5, Chiozza, Acuil 12, Leon Apaydın, White 16
Merkezefendi Belediyesi Basket: Arca Tülüoğlu 4, Cook 4, Vanwijn 17, Bleijenbergh 11, McLemore 26, Said Emre Yosmaoğlu, Berke Aygündüz 9, Ata Engin, Moody 4, İsmail Karabilen
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