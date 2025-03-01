Manisa Basket, Mersinspor'u uzatmada yendi

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 19. hafta mücadelesinde Manisa basket ile Mersinspor karşı karşıya geldi.
Muradiye Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan ev sahibi takım Manisa Basket oldu.
Manisa temsilcisi, normal süresi 91-91 eşitlikle sona eren müsabakada, Mersinspor'u uzatma periyodunda 105-100 yendi.
SKOR DAĞILIMI
Manisa Basket: Chiozza 11, Acuil 24, Buğra Çal 4, Besson 27, Thomas 5, Leon Apaydın 3, White 18, Yunus Emre Sonsırma 13
Mersinspor: Olaseni 13, Cobbs 23, Pineiro 11, Emre Tanışan 3, Cruz 17, Efianayi 20, Kartal Özmızrak, Deniz Kılıçlı 6, Canberk Kuş 7
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