Manisa Basket, Niners Chemnitz'i devirdi

AA & Ensonhaber

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ilk maçında temsilcimiz Manisa Basket ile Alman takımı Niners Chemnitz karşı karşıya geldi.

Muradiye Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 87-86'lık skorla ev sahibi ekip Manisa Basket oldu.

CHEMNITZ, İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDİ

Müsabaka her iki takımın karşılık sayılarıyla başladı. Maçın 5. dakikasını 11-9 üstün geçen Manisa Basket, kalan bölümde etkili oynayan White Jr. ve Ahmet Yılmaz'ın bulduğu sayılarla ilk periyodu 21-20 önde bitirdi.

İkinci periyodun başında Manisa Basket’den Lee'nin art arda bulduğu sayılara konuk ekip, Richter ile cevap verdi. Baskısını arttıran Niners Chemnitz, Garrett'in 3 sayı çizgisinin gerisinden isabetli atışıyla 25-23 öne geçti. 15. dakikaya 30-29 önde giren Chemnitz, Uguak ve Richter’in etkili oyunuyla soyunma odasına 41-37 üstün gitti.

MANİSA BASKET, GALİBİYETİ ALDI

Üçüncü çeyreğin başında Manisa Basket, Lee ile bulduğu sayılarla müsabakada yeniden öne geçti: 45-44. Baskısını arttırarak maçın 25. dakikasına 54-40 önde giren Niners Chemnitz, Bailey Jr. ve Garrett’in etkili oyunuyla periyodu 63-61 önde tamamladı.

Final periyodu büyük heyecana sahne oldu. Periyodun başında farkı açan konuk ekip, son 5 dakikaya 81-68 önde girdi. Kalan bölümde baskısını arttıran Manisa Basket, Alman temsilcisinin hücumlarına White Jr. ve Saben Lee ile cevap vererek farkı azalttı. Manisa Basket, maçın bitimine 20 saniye kala Besson'un 3 sayılık atışıyla müsabakadan 87-86 galip ayrıldı.

SKOR DAĞILIMI

Manisa Basket: Pickett 6, Saben Lee 20, Besson 27, White Jr 24, Yunus Emre Sonsırma 2, Chiozza 2, Leon Apaydın 1, Ahmet Yılmaz 5

Niners Chemnitz: Uguak 19, Garrett 20, Richter 9, Christmas 14, Lansdowne 2, Bailey Jr 10., Nkamhoua 10, Edigin, Tischler 2