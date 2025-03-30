Manisa Basket, TOFAŞ deplasmanında kazandı

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 23. hafta mücadelesinde TOFAŞ ile Manisa Basket karşı karşıya geldi.
TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 106-98'lik skorla konuk takım Manisa Basket oldu.
SKOR DAĞILIMI
TOFAŞ: Reed 16, Perez 17, Tolga Geçim 12, O'Brien 4, Blankston 5, Yiğitcan Saybir 25, Trifunovic 9, Berk Demir 8, Gauzin 2, Özgür Cengiz
Manisa Basket: Chiozza 21, Acuil 35, Leon Apaydın 6, Thomas 5, White 16, Buğra Çal 4, Besson 15, Yunus Emre Sonsırma 4
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