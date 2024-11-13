Manisa Basket'te Kazys Maksvytis dönemi başladı

DHA

Basketbol Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Manisa Basket, geçen hafta yollarını ayırdığı Ertuğ Tuzcukaya'nın yerine antrenörlük görevine getirilen Litvanyalı Kazys Maksvytis'in imzasını resmen açıkladı.

"HOŞ GELDİN KAZYS MAKSVYTIS"

Avrupa'da bu sezon grubunda lider olmasına rağmen ligde çıktığı 6 maçı da kaybeden Manisa temsilcisi, 47 yaşındaki yeni çalıştırıcısıyla ilgili, şu açıklamayı yaptı: