Manisa BBSK, Ayberk OImaz'ı renklerine bağladı Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan açıklamada, 26 yaşındaki milli oyuncu Ayberk Olmaz’la 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

AA

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, en son Merkezefendi Belediyesi'nde forma giyen Ayberk Olmaz'la anlaştı.

Ayberk Olmaz'ın Fenerbahçe altyapısından yetiştikten sonra TED Ankara Kolejliler, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray, Afyon Belediyespor, Bursaspor ve son olarak Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nde forma giydiği belirtilerek, "Ayberk Olmaz’a yeşil-beyazlı formamız altında başarılı sezonlar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Manisa ekibi kadrosunu güçlendirdi

Başantrenörlük görevine Ahmet Kandemir'i getiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, daha önce Berke Atar, Sinan Sağlam, Daron Russell, Dorukhan Engindeniz ve Ryan Luther'i transfer ettiğini açıkladı.

Manisa temsilcisi, kadrosundaki isimlerden Mustafa Baki Görür, Pako Cruz ve Berkay Sinirlioğlu'yla da tekrar anlaştı.