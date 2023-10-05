Manisa BBSK FIBA Avrupa Kupası’nda gruplara kaldı FIBA Erkekler Avrupa Kupası Elemeleri B Grubu maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Portekiz temsilcisi Porto'yu 80-70 mağlup etti. Bu sonuçla temsilcimiz adını gruplara yazdırdı.

AA

Manisa'da düzenlenen Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası Elemeleri B Grubu maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Portekiz temsilcisi Porto'yu 80-70 mağlup etti.

Her iki takımın karşılıklı sayılarıyla başlayan müsabakanın 5. dakikası Manisa Büyükşehir Belediyespor'un 9-7 üstünlüğüyle geçildi. Cruz ve Berkay Sinirlioğlu'nun etkili oyunuyla farkı açan Manisa Büyükşehir Belediyespor, ilk periyodu 23-14 önde tamamladı.

Manisa ekibi, soyunma odasına 10 sayı farkla önde girdi

İkinci çeyreğe hızlı başlayan ev sahibi ekip, farkı 12 sayıya çıkardı. 28-16. Üstünlüğünü devam ettiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, Russell ve Roberson’un etkili oyunuyla 15. dakikaya 33-24 önde girdi. Kalan bölümde Terry ve Cruz’un sayılarıyla farkı koruyan Manisa Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına 43-32 önde gitti.

Üçüncü çeyreğin başında Roberson, takımına 10 sayılık katkı sağladı. Maçın 25. dakikasına 54-44 üstün geçen Manisa Büyükşehir Belediyespor, periyodu da 65-49 üstün bitirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, normal sezona katılacak

Son periyotta Fayne ve Cardoso'nun sayılarıyla Manisa Büyükşehir Belediyespor'a cevap veren Porto, müsabakanın bitimine 5 dakika kala farkı 5 sayıya kadar indirdi: 67-62. Hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla farkın kapanmasına izin vermeyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, maçı 80-70 kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, bu sonuçla eleme grubunu lider tamamlayarak, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda normal sezonda mücadele etme hakkı kazandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)