Manisa BBSK’nın Europe Cup'taki rakipleri belli oldu
İHA

Potanın Tarzanları basketbolunda bir ilke imza atarak Süper Lig’de geçirdiği ilk sezonun ardından Kupası vizesi aldı.

FIBA Europe Cup’a ön eleme turundan katılmaya hak kazanan Manisa BBSK Almanya’nın Münih şehrinde yapılan kura çekimi sonrasında B grubunda yer aldı.

Manisa ev sahibi oldu

Grup maçları için ev sahibi olmaya da hak kazanan Potanın Tarzanları, Portekiz’den FC Porto ile Litvanya’dan Nevesis'i Manisa’da ağırlayacak.

3-5 Ekim tarihleri arasında oynanacak maçlar sonucunda grupta ilk sırayı alan takım ana tabloya kalacak.

Manisa BBSK’nın Europe Cup'taki rakipleri belli oldu