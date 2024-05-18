Manisa Büyükşehir Belediyespor'u yenen Beşiktaş turladı

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Hakan Demir'in çalıştırdığı Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Dusan Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Muradiye Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 83-74'lük skorla konuk takım Beşiktaş oldu.
Beşiktaş, Fenerbahçe ile eşleşti
Serinin ilk maçını da 92-74'lük skorla galip bitiren siyah-beyazlılar, bu skorla birlikte adını yarı finale yazdırdı.
Beşiktaş, yarı finalde Aliağa Petkimspor'u geçmeyi başaran Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Skor dağılımı
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 15, Cruz 8, Mustafa Baki Görür, Anderson 10, Terry 17, Sinan Sağlam, Luther 11, Kaan Sarıaslan, Ege Arar, Dorukhan Engindeniz 10, Barış Çağan Özkan 3
Beşiktaş: Mathews 12, Needham 15, Mitchell 9, Kerem Kuthan Konan 6, Delgado 9, Allman 17, Yiğit Arslan 12, Samet Yiğitoğlu 3
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