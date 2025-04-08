Marine Johannes'in hedefi EuroLeague'de kupa

AA & Ensonhaber

Bu sezon Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanan Mersin'in 30 yaşındaki oyun kurucusu Marine Johannes, Avrupa Ligi, Kadınlar Süper Lig ve Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na (EuroBasket) ilişkin hedeflerini AA muhabirine anlattı.

"BÜYÜK BİR BAŞARI"

Fransız basketbolcu, İspanya'da yarın başlayacak Avrupa Ligi'nde ilk kez uygulanan 6'lı Final etabında mücadele edeceklerini belirterek, şunları dedi:

Herkes bu yeni format için heyecanlı. Her yıl 4'lü Final hedefimiz vardı, şimdi 6'lı Final oldu. Farklı bir format olsa da oraya katılabilmiş olmak takım için hala büyük bir başarı.

"UMARIM BU SENE OLUR"

Organizasyon için sabırsızlandıklarını dile getiren Johannes, şu şekilde konuştu:

ÇBK Mersin'in birkaç yıldır EuroLeague'in en iyi takımlarından biri olduğunu biliyordum. En iyilerle birlikte oynamak güzel. Şu anda harika bir takımımız, saha ve dışında iyi bir kimyamız var. Hayalim bir gün EuroLeague'i kazanmak, umarım bu sene olur.

Avrupa Ligi'nde sezon boyunca iniş çıkışlar yaşayıp sakatlıklarla boğuştuklarını söyleyen Johannes, antrenör ve oyuncu değişikliklerine rağmen çok çalışıp iyi basketbol oynayarak olumlu sonuçları parkeye yansıttıklarını vurguladı.

"BU BİZİM İÇİN SEZONUN HEDEFLERİNDEN BİRİYDİ"

Johannes, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yapacakları ve şampiyonun belirleneceği play-off final serisine ilişkin de şöyle konuştu:

Bu bizim için sezonun hedeflerinden biriydi. Finale kalmak kulüp, takım ve oyuncular için gerçekten çok önemliydi. Bu serinin de büyük bir mücadeleye sahne olacağını biliyoruz. Fenerbahçe dünyanın en iyi takımlarından biri ve çok iyi oyunculara sahip. Bunun zorlu bir seri olacağını biliyoruz.

"CİDDİ BİR ŞEKİLDE ÇIKTIK"

Türkiye Kupası'nda karşılaştıkları Fenerbahçe'yi yarı finalde elediklerini anımsatan Johannes, şu ifadeleri kullandı:

Sanırım Fenerbahçe hakkında çok fazla video izledik ve bu maça gerçekten çok hazır ve ciddi bir şekilde çıktık. Bunun kulüp için önemli olduğunu biliyorduk. Ayrıca Teaira McCowan da takıma geri dönmüştü. Bu da kesinlikle çok yardımcı oldu. İyi bir galibiyet ve takım zaferiydi. Sonunda kupaya ulaşabildiğimiz için çok mutluyuz.

"BENCE TÜRKİYE LİGİ GELİŞİYOR"

Türkiye ve Fransa'daki kadınlar basketbol liglerini oyun tarzı ve rekabet seviyesi açısından değerlendiren Johannes, şu şekilde konuştu:

Türkiye'de her maçta yabancı oyuncu kuralı var. Bu durum Fransa'dan biraz farklı ama heyecan verici çünkü harika oyunculara karşı oynuyoruz. Bence Türkiye ligi gelişiyor. Bu da kadın basketbolu için iyi bir şey.

"ÇOK İYİ BİR ATMOSFERE SAHİBİZ"

"Sihirbaz" lakaplı Fransız oyuncu, ÇBK Mersin'deki tesis ve sosyal alanların Avrupa standartlarının üstünde olduğunu, oyuncuların kendileri iyi hissedebilecek tüm imkanlara sahip olduğunu vurguladı.

Uzun yıllar Fransa'daki kulüplerde basketbol oynadıktan sonra değişime ihtiyaç duyduğunu belirten Johannes, yeni bir ülke ve kültür tanıyıp farklı insanlarla tanışmak istediği için Mersin'e gitmeye karar verdiğini anlattı.

Johannes, ÇBK Mersin'de her şeyin yolunda gittiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Fransız arkadaşlarımın (Iliana Rupert ve Marine Fauthoux) etrafta olması güzel. Teknik ekipte Fransızca konuşan biri de var. Bu bize gerçekten yardımcı oluyor. Aynı dili konuşan birilerinin olması gerçekten güzel ama dediğim gibi bizim takımda herkes birbirleriyle konuşuyor ve iyi anlaşıyor. Gerçekten çok iyi bir atmosfere sahibiz.

"BÜYÜK BİR TURNUVA"

2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye ile aynı grupta yer alan Fransa'nın formasını giyen Johannes, şu değerlendirmede bulundu:

Bizim için gerçekten önemli bir sezon ve büyük bir turnuva. Ayrıca geçen yaz Olimpiyat Oyunları'nda da iyi bir performans gösterdik. Takım ve bireysel olarak çalışmaya ve gelişmeye devam etmek istiyoruz. Şu anda gerçekten çok iyi bir takım olduğumuzu göstermek istiyoruz. Hedefimiz bu turnuvayı kazanmak. Türkiye ile zorlu bir eşleşme olacak. Takım arkadaşlarımızla da bunun hakkında konuştuk. Eğlenceli ama aynı zamanda gerçekten zor olacak. Türk oyuncuların nasıl oynadığını biliyoruz. Sertler ve asla pes etmiyorlar. Ayrıca bu turnuvanın ilk maçı olacak. Bu yüzden EuroBasket'e büyük bir açılış olacak' diyebiliriz.

"VOLEYBOLUN TÜRKİYE'DE GERÇEKTEN POPÜLER OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Johannes, genç kızların sporun her branşına teşvik edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları dile getirdi:

Genç kızlara sadece basketbolu değil genel olarak sporun ne kadar önemli olduğunu göstermeliyiz. Onlara bu sayede yeni insanlarla tanışmanın, arkadaş edinmenin ne kadar eğlenceli olabileceğini söylemeliyiz. Voleybolun Türkiye'de gerçekten popüler olduğunu biliyorum. Fenerbahçe'nin voleybol takımının çok tanındığını duydum. Fransa'da futbol daha popüler ve her zaman bir spor dalı diğerlerinden daha popüler olabiliyor. Türk takımlarının son dönem başarılarının voleybolu özellikle kızlar arasında daha popüler hale getirdiğini düşünüyorum. Ayrıca sosyal medyada ve reklamlarda sık sık voleybol oyuncularını görüyorum. Bu da onların görünürlüğünü artırıyor, spora daha fazla dikkat çekiyor. Bu durum bana Amerika'daki basketbolu hatırlatıyor. Örneğin Caitlin Clark gibi oyuncuların büyük bir ilgi görmesi sporu büyütüyor. Türkiye'de de voleybol benzer bir yükseliş yaşıyor. Daha fazla oyuncu sporun dışındaki kitleler tarafından da tanınır hale geliyor. Bu da doğal olarak voleybolu daha da popüler yapıyor.

"FIBA'NIN GİRİŞİMLERİ GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL"

FIBA'nın kadınların basketboldaki varlığını artırmaya yönelik girişimlerine değinen Johannes, şunları kaydetti: