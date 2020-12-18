Marko Guduric yeniden Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Beko, bir dönem sarı-lacivertli formayı giyen Marko Guduric'i yeniden transfer ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe Beko, sürpriz bir transfere imza attı.

Sarı-lacivertliler, eski basketbolcusu Marko Guduric'i yeniden kadrosuna kattığını duyurdu.

Yapılan açıklama şu şekilde;

İMZA 2023'E KADAR

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2017-2019 yılları arasında formamızı giyen başarılı şutör guard Marko Guduric (1.96, 1995) ile 2022-23 sezonunun sonuna dek anlaşmaya varmıştır."





8 Mart 1995 tarihinde Sırbistan’ın Priboj kentinde dünyaya gelen Marko Guduric, basketbol kariyerine Kızılyıldız’da başladı. Altyapılarda forma giydikten sonra 2013-2014 sezonunda kiralık olarak FMP Beograd’ın yolunu tutan Guduric, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarını burada tamamladı. FMP ile özellikle ikinci sezonunda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, takımıyla çıktığı 36 maçta 14.4 sayı, 4.9 ribaund, 2.9 asist ve 1.4 top çalma istatistikleri yakaladı.

Guduric, kariyerinin en önemli dönemlerinden birini de Sırbistan Milli Takımı ile 2015 U20 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda yaşadı. Oldukça başarılı bir turnuva geçiren Guduric, yakaladığı 13.4 sayı, 4.1 ribaund, 2.4 asist ortalamalarıyla birlikte takımının, final mücadelesinde İspanya’yı 70-64 yenerek altın madalyaya ulaşmasına büyük katkıda bulundu.

2015-2016 sezonundan itibaren Kızılyıldız’a dönen Guduric, kırmızı beyazlılar ile Euroleague, Adriyatik Ligi ve Sırbistan Ligi’nde boy göstermeye başladı. 2015-2016 EuroLeague sezonunda 24 maçta forma giyen ve 7.1 sayı, 1.5 ribaund, 1.4 asist ortalamaları tutturan Guduric, takımıyla birlikte Play-off oynama tecrübesi de yakaladı. Marko, 2016-2017 sezonunda ise 29 EuroLeague maçında forma giydi ve 7.8 sayı, 2.1 ribaund, 2.1 asist istatistiklerine ulaştı. Guduric, Kızılyıldız formasıyla her iki sezonda da Adriyatik Ligi ve Sırbistan Ligi şampiyonlukları yaşadı.